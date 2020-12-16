В Петербурге в среду пройдут разные осадки

В Петербурге в среду погоду определит надвигающийся с северо-запада циклон с красивым названием "Шанталь". Его центр сегодня днем будет над территорией Финляндии, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

В северной столице весь день будет облачно. Утро начнется со снега, который быстро станет мокрым. Вечером стоит ждать дождей. Такая погода наверняка приведет к образованию гололедицы, предупреждает специалист.

По сравнению со вторником, немного потеплеет - хотя температура также будет держаться около нуля. Ветер южный, до 9 м/с. Атмосферное давление ниже нормы.

ГУ МЧС по Петербургу также предупреждает о гололеде и призывает водителей и пешеходов быть максимально осторожными на дорогах.