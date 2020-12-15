Петербургские чиновники объяснили странный шифр на сайте госзакупок

Появление странного шифра в документе на сайте госзакупок - это проделки хакеров. Такое объяснение дал "Невским новостям" глава петербургского муниципального образования Лиговка-Ямская Вадим Войтановский.

По его словам, сайт был взломан. Войтановский намерен обратиться в полицию.

Он отметил, что "такое бывает" и указал на "какие-то технологии".

Как ранее писал Санкт-Петербург.ру, 15 декабря один из депутатов-самовыдвиженцев МО Лиговка-Ямская обратил внимание на одну из закупок. Внутри технического задания на санитарную обрезку деревьев и кустарников, кроме необходимой информации, при выделении цветом можно найти тайную просьбу "не лезть в закупку" и "дать заработать".