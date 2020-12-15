Петербургский депутат нашел в госзакупке шифрованное послание «дать заработать»

Неожиданное послание найдено в документации электронного аукциона муниципального казенного учреждения "Лиговка-Ямская" на санитарную обрезку деревьев и кустарников. Неожиданная фраза находится на 44-й странице документа.

Как пишет "Закс.ру", местный депутат-самовыдвиженец Михаил Шабалкин пояснил, что в таблице приложения №3 в одном из квадратов раздела "Итого" белым шрифтом написано "Не лезьте в закупку, дайте заработать! Панки ХОЙ!" Это становится заметно, если поменять цвет шрифта.

Контракт на 367 тыс. руб. (начальная цена лота была 865 тыс.) был заключен в конце ноября.