В Петербурге прошли обыски по делу о таможенных махинациях на миллионы рублей

Следователи совместно с сотрудниками ФСБ провели в Москве и Петербурге обыски в связи с причинением ущерба бюджету на сумму более 35 млн руб.при ввозе товаров на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Возбуждено уголовное дело. Его фигурантом является замначальника службы доходов Северо-Западного таможенного управления.

В ходе обысков изъяты документы, проведены допросы, а также очные ставки.

По версии следствия, в 2017-18 гг в Россию через Кингисеппскую таможню в Ленобласти были ввезены товары, стоимость которых не соответствовала заявленной в документах. Замначальника считается причастной к этому. Следователи полагают, что чиновница превысила полномочия.

Расследование дела продолжается.