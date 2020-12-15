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Петербургская елка оказалась дороже московской

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© Фото: Балтфото

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В Москве на новогоднюю красавицу потратили 7,9 млн руб., а в Петербурге - 13 млн.

Петербургская новогодняя елка на Дворцовой площади оказалась самой дорогой в стране - обошлась в 13 млн руб. Как пишет Piter.tv, на втором месте рейтинга дорогих елок оказалась московская зимняя красавица за 7,9 млн руб.

Она уже стоит на Соборной площади Кремля. Ее высота - 25 метров, а в Петербурге - на пять метров выше.

На третьем месте по стоимости - елка в Челябинске за 6,8 млн руб. Издание уточняет, что в эту сумму также входит постройка ледового городка

На четвертом - екатеринбургская искусственная ель за 5 млн руб. Ее высота - 50 м, елку установят к 25 декабря.

И на пятом - елка высотой 21 метр, которая будет установлена на площади Ленина в Новосибирске. Стоимость праздничного дерева оценили в 4,975 млн руб.

Между тем, "Невские новости" узнали примерную стоимость установки елки у себя дома.  Живая елка обойдется в сумму от 700 до 1500 руб., плюс фиксатор где-то за 500 руб., также игрушки - около 1000 руб. за набор и гирлянда - около 500-1500 руб. Сумма может доходить до 5 тыс. руб., если вам нужно приобрести не только ель, но и украшения.

Накануне заместитель директора Городского центра размещения рекламы и праздничного оформления Николай Попченков объяснил, что входит в стоимость елки. Это не только цена самого дерева, но и украшений, и укрепляющих конструкций, и работ по доставке и монтажу.

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