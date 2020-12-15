СМИ сообщили об обысках в охранной компании "Стаф Альянс"

В крупной охранной структуре Петербурга "Стаф Альянс" проходят обыски по делу о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили 47news в правоохранительных органах.

Оперативники отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Ленобласти прибыли с обыском в офис "Стаф Альянс", а также в шесть компаний, связанных с холдингом.

По данным "СПАРК Интерфакс", ООО "ОП "Стаф-Альянс" зарегистрировано в 2009 году. По итогам прошлого года, обороты фирмы составили 22,2 млн руб., а чистая прибыль — 3,1 млн руб.

Своими клиентами на сайте "Стаф-Альянс" указывает Газпром, Икеа, Ростелеком, футбольный клуб "Зенит", автозавод Nissan и другие.

Филиалы компании есть и в других российских городах.