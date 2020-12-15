Арбитражный суд не принял иск «Флоридана» к СМИ, писавшим о школьном питании

Арбитражный суд не принял иск «Флоридана» с требованием удаления информации о возможных нарушениях при организации питания детей.

Как следует из картотеки судебных дел, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области оставил без движения иск о защите деловой репутации поставщика продуктов питания в петербургские школы АО «Фирма Флоридан» к ООО «Промит» (генеральный директор Андрей Добрый) - учредителю проекта Peterburg2.ru. Это связано с тем, что истец предоставил для суда не все документы. Возникает вопрос – можно ли доверить такой компании кормить петербургских детей, если они даже с подготовкой пакета документов для суда справиться, похоже, не смогли.

Так как истец не смог подготовить все необходимые документы, то суд определил оставить иск без движения и предложил «Флоридану» нарушения устранить, иначе исковое заявление будет возвращено.

Отметим, «Фирма Флоридан», проходившая ранее по делу о картельном сговоре, подала судебные иски не только к Peterburg2.ru, но и к еще одному петербургскому порталу - Piter.tv.

11 декабря после многочисленных писем от АО «Фирма «Флоридан» в адрес редакции «Санкт-Петербург.ру» с требованиями удаления материалов о проблемах и возможных нарушениях при организации питания со стороны компании "Флоридан", а также угроз подать в суд в случае отказа в удалении информации, редакция Санкт-Петеребург.ру опубликовала открытое письмо к компании "Флоридан" и официальное обращение к генеральному директору «Флоридан» Татьяне Тавровой.

Напомним, что редакция Санкт-Петербург.ру задала компании "Флоридан" вопросы с просьбой прокомментировать фотографии, появившиеся в интернете еще в сентябре 2020 года. Глядя на эти фотографии, можно сделать вывод, что обеспечение питание производится с нарушением санитарных норм. Главное, что нас интересовало – действительно ли на фотографиях изображены школы, в которых "Флоридан" занимался обеспечением питания в сентябре 2020 года, являются ли люди, представленные на фотографиях, сотрудниками компании "Флоридан", а также какими нормативными документами руководствуется компания "Флоридан" при обеспечении питания и какие меры дисциплинарного воздействия были применены к сотрудниками (если они являются сотрудниками компании) за нарушение санитарных норм при обеспечении питания школьников.

На данный момент ответ от компании "Флоридан" с комментариями о том, причастна ли компания «Фирма «Флоридан» к грубым нарушениям при обеспечении питания детей так и не поступил.

Зачастую отсутствие ответов на вопросы журналистов говорит о том, что компании не заинтересованы в раскрытии информации о своей работе. Редакция «Санкт-Петербург.ру» готовит новые обращения в Роспотребнадзор и Прокуратуру с целью выяснить, проводились ли проверки возможных нарушений при обеспечении социального питания АО «Фирма «Флоридан» и если проводились, то какие выводы сделали контролирующие органы в отношении компании поставщика питания.