В Петербурге во вторник будет скользко

В Санкт-Петербурге 15 декабря будет достаточно ясно и ветрено. Осадков не ожидается, однако будет гололедица, сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики отмечают, что температура воздуха днем будет около нуля.

Ветер южный и юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление будет понижаться.

16 декабря в нашем городе будет до +2 и пойдет мокрый снег. Учитывая ночные заморозки, обстановка на дорогах обещает быть сложной.

Коммунальщики обрабатывают улицы, дворы и трассы реагентами, однако гражданам и автолюбителям нужно соблюдать максимальную осторожность на скользких дорогах.