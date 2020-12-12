РПЦ собирается возобновить службы в Александро-Невской лавре

Помещения верхнего храма Благовещенской церкви на территории Александро-Невской лавры планируется восстановить для проведения богослужений. Об этом, как пишет ТАСС, сообщила руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.

По ее словам, возвращение храма, освященного в честь Александра Невского, - "это исполнение исторической справедливости".

Она также отметила, что Музей городской скульптуры, который ранее владел храмом, не смог сохранить интерьер этого храма.

Ранее Санкт-Петербургская епархия обратилась в комитет имущественных отношений города с просьбой передать ей помещения храма святого благоверного князя Александра Невского.