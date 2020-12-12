Погода в Петербурге не улучшится

Петербург сегодня ожидает непогода. Наш город покинет атмосферный фронт, принесший снег и ледяные дожди. Об этом написал в Facebook главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
По его данным, фронт проследует на север, а в северной столице похолодает, будет облачно с прояснениями.
Днем в некоторых районах Петербурга еще ожидаются небольшие влажные осадки и сильная гололедица.
Температура воздуха днем будет около нуля, дальше ожидается похолодание до -5 градусов.
Ветер юго-восточный будет дуть с силой до 8 м/с.
Как писал "Санкт-Петербург.ру", на улицы нашего города вывели для уборки сотни машин спецтехники.