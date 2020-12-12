Петербург всю ночь расчищали от выпавшего в пятницу снега

На улицы Петербурга после пятничного снегопада вышли 894 единицы техники и более трех сотен дворников для уборки дорог и дворов. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

Накануне днем северную столицу убирали в основном вручную - работали 1,3 тыс. дворников и пять сотен машин. Однако к вечеру снегопад усилился, так что власти приняли решение вывести дополнительную спецтехнику. К тому же, по прогнозу синоптиков, погода могла ухудшиться - к вечеру обещали ледяной дождь и гололедицу. Тротуары и дороги нужно было посыпать солью против образования наледи.

В комитете петербуржцев призвали быть максимально осторожными на дорогах. Наблюдать за уборкой в режиме реального времени можно на онлайн-карте.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", из-за сильны осадков и гололедицы в пятницу вечером в нашем городе произошло несколько массовых ДТП, а также образовались девятибалльные пробки.