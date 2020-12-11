В ночь на Рождество в Петербурге не будет работать общественный транспорт

Власти Петербурга отменили работу общественного транспорта в ночь на Рождество, с 6 на 7 января 2021 года. Такие меры направлены против скопления граждан и для сижения риска распространения коронавируса, сообщили в городском комитете по транспорту.

В четверг, 31 декабря 2020 года, наземный общественный транспорт и метрополитен будут функционировать по графику рабочих дней, поэтому в ночь на 1 января общественный транспорт работать не будет.



С 1 по 10 января (включая 6 и 7 января) 2021 года общественный транспорт будут работать по обычным графикам выходного дня - с увеличенными интервалами движения.

Как уточняет "ПД", пока в петербургских храмах на Рождество запланировано несколько богослужений. В РПЦ отметили, что посетить их можно не только в ночь с 6 на 7 января.