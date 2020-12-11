Елочные базары Петербурга заработают в следующее воскресенье

Елочные базары в Петербурге заработают 20 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета имущественных отношений Смольного.

Работать они будут до 31 декабря по более чем семидесяти адресам во всех районах нашего города.

Подробную информацию о точках можно узнать на сайте комитета. Самое большое число елочных базаров откроют в Московском районе - их там будет 16.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в городе из-за эпидемиологической обстановки новогодние празднества будут проходить со строгими ограничениями. Например, Рождественская ярмарка на Манежной площади, которая будет работать с 19 декабря по 10 января, будет похожа на базар. В этом году решено не устанавливать каток и карусель, а также не будет концертной программы. Посетителям рекомендовано соблюдать дистанцию и при скоплении народа надевать маски.