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Cуд изъял имущество жены экс-главы управления дорог "Прикамье" в пользу государства

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© Фото: pixabay.com

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В частности, перешли в собственность РФ дом, земельный участок в Ленобласти и автомобиль.

Московский районный суд Петербурга удовлетворил иск первого замгенпрокурора РФ и изъял в доход государства дом, земельный участок в Ленобласти и дорогую иномарку, которые принадлежат жене бывшего главы ФКУ Упрдор «Прикамье» Сергея Царькова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Эти объекты не были указаны в декларации дорожника. Стоимость недвижимости в Энкелово превышает 17 млн руб.

Также вопросы прокуроров вызвал Porsche Cayenne Diesel, приобретенный женой Царькова за 4,5 млн руб. Причем когда этот автомобиль угнали, супруга дорожника купила другой, однако уже за 5,9 млн руб. - на страховочные.

Откуда супруга дорожника получила средства на покупку недвижимости и авто, прокуроры узнать у нее не смогли. Она утверждала, что получала деньги от брата.

Представители Царьковых возражали против изъятия имущества, указывая на развод пары в 2013 году. Однако, по данным суда, в 2017 году у Царьковых родилась дочь, так что факт развода сочли сомнительным.

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