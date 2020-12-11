В Петербурге скончался народный артист Николай Иванов

После продолжительной болезни в возрасте 77 лет скончался народный артист России Николай Иванов. Об этом сообщает пресс-служба Театра юного зрителя им. А.А. Брянцева.

Представители театра выразили соболезнования родным и близким актера.



Причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность, он долго болел.

Дата и место прощания с Ивановым будут объявлены позже.

Актер снимался в таких картинах, как "Вечный зов" и "Сошедшие с небес". На его счету десятки театральных работ.