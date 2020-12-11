Канал Грибоедова в центре Петербурга заледенел

Канал Грибоедова в центре северной столицы покрылся тонкой коркой льда. Кое-где все еще видна вода.

За несколько морозных дней лед стал толще, однако установиться он не успел - сегодня местами может потеплеть.

По прогнозам синоптиков, в пятницу погоду в северной столице будет определять циклон. Местами пройдет снег, мокрый снег и ледяной дождь. К вечеру стоит быть внимательнее на дорогах, возможна гололедица.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в нашем городе до 15 января 2021 года введен запрет выхода на лед. Нарушителям грозит штраф.