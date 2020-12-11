Петербургских школьников наградили за спасение утопающего

В Следственном комитете России чествовали юных петербуржцев, совершивших героические поступки. Грамоты вручил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего в онлайн-формате были награждены три ученика, самому младшему - 10 лет.

Михаилу Юсуфову и Роману Иванову (школа №188) вручили грамоты за то, что они спасли тонущего ребенка в пруду Полюстровского парка.

Кадета Кронштадтского отдела Санкт-Петербургского кадетского корпуса СК России Анастасию Бусыгину наградили за помощь пожилой петербурженке, которая забыла, где живет. Пенсионерка оказалась жительницей блокадного Ленинграда и ветераном ВОВ.