Один из участников шоу "Давай поженимся" осужден на 13 лет за педофилию

Уроженец Петербурга Руслан Казанцев, который два года назад участвовал в ток-шоу «Давай поженимся», получил 13 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, приговор вынес судья Красногвардейского районного суда. Казанцев признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста. Свою вину подсудимый отрицал.

Казанцева задержали в августе прошлого года. Жительница Новой Охты обратилась в полицию и заявила, что сосед водит ее 7-летнюю дочь к себе в квартиру. По словам девочки, сосед со второго этажа фотографировал ее с подругами, прося делать "странные вещи".

В ходе следствия в телефоне Казанцева нашли почти полторы тысячи снимков с девочками.

В итоги в уголовном деле оказались две потерпевшие - 7 и 12 лет. Родители других возможных пострадавших отказались общаться с правоохранителями.