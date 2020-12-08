В Петербурге нельзя выходить на лед

Выходить на лед водоемов в Санкт-Петербурга запрещено до 15 января. Как сообщает пресс-служба Смольного, водоемы постепенно начинают покрываться льдом, однако он пока недостаточно крепок.

Спасатели переходят на зимний режим дежурств.

Как отметил губернатор Александр Беглов, наибольшую осторожность стоит проявить с детьми.

Если до середины января на водоемах не установится крепкое ледовое покрытие, то запрет будет продлен.

За выход на лед в период запрета положен штраф - до 5 тыс. руб.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", запрет выходить на лед традиционно действует в Петербурге и весной - примерно с марта. Конечно, все здесь зависит от погоды.