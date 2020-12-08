Следователи раскрыли хищение 180 млн руб. при строительстве стадиона "Газпром Арена"

Следственный комитет России раскрыл хищение средств при строительстве стадиона "Зенит-Арена" в Санкт-Петербурге. Об этом, как передает РИА Новости, рассказал председатель комитета Александр Бастрыкин.

Он уточнил, что средства были похищены в ходе закупочных операций. В качестве субподрядчика на установку камер видеонаблюдения на арене в договоре выступила компания, учредителем которой является находящийся в розыске предприниматель Алексей Кобыща.

В результате преступных действий оборудование закупили на 180 млн руб. дороже, чем планировалось.

Обыски по этому делу начались осенью прошлого года.

Строительство стадиона длилось 10 лет. Открытие арены состоялось в 2017 году.