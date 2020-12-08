Для россиян введут штрафы за неправильное использование своих квартир

С 1 января 2021 года обитателей многоквартирных домов ждет ряд нововведений. Об этом, как передает "Прайм", сообщил эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

В частности, нельзя больше будет хранить личные вещи на чердаках и цокольных этажах.

Также запрещается использование неисправных газовых приборов.

Кроме того, предусмотрен штраф за оставленные на балконе или лоджии непотушенные свечи и сигареты.

Решетки на окнах в подвалах, аварийные и эвакуационные выходы должны открываться без ключа.

Штраф за одно из таких нарушений составит от 2 до 5 тыс. руб.

Все указанные нововведения связаны с правилами пожарной безопасности, указал эксперт.