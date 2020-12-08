На Дворцовую привезли главную елку Петебурга

Главную ель северной столицы привезли в Петербург и установили на Дворцовой площади. Как пишет "ПД", установка прошла в ночь на 8 декабря под руководством специалиста Николая Алексеева.

По его словам, погода для перевозки ночью стояла идеяльная - немного подморозило. Это помогло доставить дерево в целости и сохранности. Небольшое количество ветвей, отломившихся при упаковке и перевозке специалисты восстановят.

Украшать елку начнут ближе к 10 декабря авторскими игрушками в ретростиле: серпантин, лампочки, флажки, разноцветные домики и шары, Щелкунчик. Также на дерево повесят гирлянды, а вокруг поставят елки поменьше, организуя сказочный лес.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", ель спилили накануне в Ленобласти. Это столетнее дерево около 30 метров в высоту. За живую ель проголосовали сами петербуржцы