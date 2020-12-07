Смольный установил новую плату за детсад

Власти Петербурга установили размер платы за детский сад на 2021 год. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В постановлении, которое уже подписал губернатор северной столицы, говорится о размере родительской платы и среднем размере родительской платы. Обе суммы зависят от возраста ребенка и времени его нахождения в учреждении.



За ясли по 12 часов в день нужно будет платить на 4,2% больше - 1 354,50 руб. Дети постарше с 12-часовым пребыванием на 3,4% больше - 1 261,10 руб.

При этом цены на краткосрочное пребывание детей в саду немного снизятся.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в период пандемии спрос на детсады в нашем городе вырос. В третьем квартале 2020 года рост составил 73% по сравнению со вторым кварталом.