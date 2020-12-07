Петербуржец открыл стрельбу из-за громкой музыки

В Петербурге мужчина выстрелил в водителя из-за громкой музыки в салоне машины. Об этом рассказал полицейским сам водитель - 42-летний неработающий житель Петербурга, сообщили в ГУ МВД по городу и области.

Он рассказал, что 6 декабря около четырех часов утра он сидел в своей "девятке", припаркованнй у дома 18 на улице Адмирала Черокова. В салоне громко играла музыка.

Неизвестный мужчина подошел к авто и попросил убавить музыку. Разгорелся конфликт и неизвестный разбил дверное стекло и выстрелил в ногу водителя - предположительно из травматического пистолета. После этого нападавший скрылся. Раненого любителя громких песен доставили в больницу.

Полиция Красносельского района проводит проверку по факту произошедшего и разыскивает мужчину с пистолетом.