В петербургском метрополитене подключили сеть 5G

Интернет 5G заработал в петербургском метрополитене на «синей» Московско-Петроградской ветке метро. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

На всей линии будет работать стабильная голосовая связь и скоростной интернет со средней скоростью до 100 Мбит в секунду.

Оператором подключения стала МТС.

Следующей веткой, на которой появится 5G, будет "оранжевая" Правобережная ветка. Интернет нового поколения там запустят в будущем году.

Отметим, что Интернет есть на всех станциях Петербурга, за исключением свежеоткрытых.