Петербургу пообещали солнце

В понедельник в Петербурге ожидается малооблачная погода без осадков и плюсовая температура. Об этом на странице в Facebook рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он напомнил, что 40 лет назад ночные морозы в городе достигали -15 градусов.

Сегодня погоду в северной столице будет определять периферия мощного антициклона, который движется к центру Европейской части РФ.

Утром ожидается гололедица, а днем будет сухо и солнечно. Воздух прогреется до +1 градуса.

Будет дуть южный ветер - 4-9 м/с. Атмосферное давление будет выше нормы.

Уже завтра, 8 декабря, ожидается похолодание - до -4 днем.