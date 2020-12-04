Власти пообещали сохранить Жемчужный пляж

Власти Петербурга готовы сохранить Жемчужный пляж на территории микрорайона «Балтийская жемчужина». Об этом сообщили активисты Зелёной коалиции города «ВКонтакте».

По их словам, строящиеся дороги вдоль Финского залива отведут внутрь квартала, не затрагивая пляжную зону. Решение приняли на совещании в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурге.

Напомним, местные жители принимали активное участие в защите пляжа и в октябре направили в петербургское правительств коллективное обращение с просьбой сохранить зону отдыха на побережье Финского залива.