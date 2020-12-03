Замдиректора "Ленавтодора" арестован по подозрению в коррупции

Приморский районный суд арестовал замдиректора ГКУ «Ленавтодор» Илью Банникова, обвиняемого в получении взятки.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, по версии следствия, Банников в сентябре 2019 года вступил в сговор с «Пригородным ДРСУ №1». Он рассчитывал получить 3,4 млн руб. За эти деньги обвиняемый обещал оказать содействие в заключении госконтракта на ремонт автодороги "Осиновая Роща - Магистральная" во Всеволожском районе Ленобласти. В итоге "Пригородный ДРСУ" получила контракт.

Правоохранители возбудили по данному факту уголовное дело. 2 декабря Банникову предъявили обвинение. Замдиректора свою вину не признал.

Суд постановил заключить его под стражу до 31 января.