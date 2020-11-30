Россияне разлюбили огороды

В России стали меньше выращивать на огородах. Как пишет РБК со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка, участки россиян вскоре могут перестать быть главными поставщиками овощей в стране.

Доля выращенных на огородах культур пока превышает 50% (52% на 2020 год), однако эксперты отметили тенденцию к ее снижению на протяжении последних лет.

Как считают в Россельхозбанке, к 2025 году доля выращенных в собственных хозяйствах овощей может опуститься ниже 50%.

По данным аналитиков, самым популярным продуктом, который выращивают на огородах, является картофель. В топ-5 также вошли капуста, морковь и свекла.