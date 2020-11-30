Власти хотят заварить все мусоропроводы

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов предложил избавиться от всех мусоропроводов в жилых домах России. Об этом сообщает "Интерфакс".

Иванов отметил, что выступает за постепенную реализацию идеи.

По его словам, по распоряжению Минстроя, все новые жилые дома в России будут строиться сразу без мусоропроводов.

Спецпредставитель пояснил, что трубы и специальные отделения внутри подъезда для сбора отходов приводят к появлению вредителей, таких как крыс и тараканов.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", мусоропроводы, которые уже существуют в жилых домах, могут ликвидировать за счет жильцов.