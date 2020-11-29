Петербуржцам пообещали похолодание и гололед

Понедельник в Санкт-Петербурге будет снежным. Об этом сообщили синоптики из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Также метеорологи призвали быть осторожными водителей, так как на дорогах образуется гололедица. Это произойдет как раз из-за мокрого снега и остывшей за ночь земли.

Днем воздух прогреется до +2, однако ночью в Петербурге и Ленобласти будут заморозки.

Ожидается восточный ветер и пониженное атмосферное давление.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" сообщал, что в нашем городе, вероятно, не будет снега и мороза на Новый год.