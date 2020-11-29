Синоптик сделал предварительный прогноз на Новый год

Петербуржцы могут встретить Новый год без снега. Такой предварительный прогноз озвучил доктор географических наук Валерий Малинин, пишет "КП".

По словам синоптика, велика вероятность, что в декабре нас ждет такая же погода, как и на этой неделе - будет около нуля, снега будет мало. На Новый год вряд ли будет снег и, скорее всего, не будет мороза.

В ближайшее время в европейские регионы России придет непогода, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. В целом в регионах страны наблюдается потепление.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в нашем городе этот Новый год пройдет без традиционных праздничных мероприятий. В частности, не будет централизованного салюта. Также нельзя будет отметить праздник в ресторане или кафе, они будут закрыты.