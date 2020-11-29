В Петербурге стало меньше свободных коек для больных коронавирусом

На уходящей неделе количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в Петербурге возросло на 9,2% по сравнению с показателем предыдущей недели. Об этом сообщил «ВКонтакте» глава Комитета по здравоохранению северной столицы Дмитрий Лисовец.

Рекорд госпитализаций был зарегистрирован 25 ноября - в стационары поступили 917 человек. Всего же с понедельника в больницы попали 5486 человек с COVID-19.

На утро воскресенья, 29 ноября, развернуто коек для ковид-больных – 10 846, свободно – 822 койки.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", сегодня в городе зафиксирован 3701 заболевший. Темпы прироста новых заразившихся немного сбавились в последние дни.