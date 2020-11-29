Беглов поздравил петербургских мам с их особым днем

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил горожанок с Днем матери, который отмечается 29 ноября. Об этом говорится в посте «ВКонтакте».

Он напомнил, что в Петербурге начали отмечать этот день еще в 1915 году.

Сейчас власти стараются сделать матерей счастливыми, оказывая необходимую помощь - увеличиваются траты на детсады, школы и образовательные программы. Также Смольный вкладывается в здравоохранение, мамам выплачивается федеральный и региональный материнский капитал. Все молодые мамы получают единовременные выплаты. При рождении двойняшек и тройняшек влсти предоставляют семьям услуги няни.

Беглов пожелал петербуржских матерям крепкого здоровья, благополучия, любви, заботы и внимания детей.

Он призвал петербуржцев позвонить своим мамам, чтобы сказать, как мы их любим.