Мужчина погиб под колесами военной техники на Гатчинском шоссе

В Санкт-Петербурге бронетранспортер насмерть задавил человека. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, инцидент произошел в Красносельском районе города во время исторической реконструкции 28 ноября.

ДТП произошло около 15:00 у дома № 54 по Гатчинскому шоссе, уточняет 78.ru.

38-летний мужчина попал под колеса БТР и скончался на месте. Военная техника принадлежит частному лицу.

В пресс-службе Западного военного округа подтвердили, что боевая техника и личный состав не имеют отношения к произошедшему.



Управление СКР возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), сообщается на сайте СУ СК по Санкт-Петербургу.

В сообщении также отмечается, что «неустановленные работники одного из индивидуальных предпринимателей» на территории Красносельского района оказывали платные услуги по организации этапов военно-полевого выхода.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.