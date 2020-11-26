  • 27 Ноябрь 2020
USD 27.11.2020 75.4518 +-0.0209
USD ММВБ 00:05 75.5028  
EUR 27.11.2020 90.0291 +0.1411
EUR ММВБ 00:05 89.8132  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Госдума решила, что россияне будут работать 31 декабря

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Законопроект, делающий этот день выходных, предложили депутаты от ЛДПР.

Госдума не стала делать 31 декабря выходным днем. Законопроект подготовила фракция ЛДПР, пишет ТАСС.

Правительство РФ также не поддержало идею.

Между тем, в Белгородской области, как сообщил врио губернатора региона Вячеслав Гладков, власти решили отпустить граждан отдыхать пораньше.

Отметим, что отметить Новый год вне дома в Петербурге, по закону, будет нельзя. Антикоронавирусные ограничения определили, что все кафе и рестораны с 23 часов до утра будут закрыты. Также в заведениях общепита запрещены развлекательные программы.

Также нельзя устраивать мероприятия численностью более 50 человек.

Стандартные требования держать дистанцию в 1,5 метра и носить маску стали рутинными правилами, они будут действовать и на Новый год.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    20.11.20
    Что необходимо знать о ремонте посудомоечной машины
    13.11.20
    Новинка от Renault: Аркана для Евросоюза
    02.11.20
    Что такое фильтры под мойку?
    30.10.20
    Баннер как эффективный рекламный инструмент
    29.10.20
    За успехом в школьном обучении – в интернет
    28.10.20
    Противопожарная деятельность: виды и особенности лицензирования
    23.10.20
    Особенности профиля Rehau Thermo
    06.10.20
    Упаковка крупногабаритного груза по технологии Фастпэк

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram