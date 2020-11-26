Госдума решила, что россияне будут работать 31 декабря

Госдума не стала делать 31 декабря выходным днем. Законопроект подготовила фракция ЛДПР, пишет ТАСС.

Правительство РФ также не поддержало идею.

Между тем, в Белгородской области, как сообщил врио губернатора региона Вячеслав Гладков, власти решили отпустить граждан отдыхать пораньше.

Отметим, что отметить Новый год вне дома в Петербурге, по закону, будет нельзя. Антикоронавирусные ограничения определили, что все кафе и рестораны с 23 часов до утра будут закрыты. Также в заведениях общепита запрещены развлекательные программы.

Также нельзя устраивать мероприятия численностью более 50 человек.

Стандартные требования держать дистанцию в 1,5 метра и носить маску стали рутинными правилами, они будут действовать и на Новый год.