Заморозку накопительной части пенсии продлили до 2023 года

Госдума приняла закон, продлевающий мораторий на формирование накопительной части пенсии еще на год. Теперь заморозка будет действовать до конца 2023 года, пишет "Ъ".

Как предполагают авторы законопроекта, к этому сроку получится уменьшить сумму трансферта из федерального бюджета в ПФР почти на 670 млрд руб.

Заморозка накопительной части пенсии россиян действует с 2014 года.

Как сообщал "Санкт-Петербург.ру", с 1 января 2021 года пройдет индексация пенсий. В среднем она увеличится на тысячу рублей - или на 6,3%. Индексация превышает прогнозируемый уровень инфляции примерно в 1,5 раза.