На Рубинштейна поставили автомат по оплате парковки

На улице Рубинштейна начали устанавливать автоматы для оплаты парковки. Обустройство парковки находится на втором этапе, рассказал глава комитета Андрей Левакин.

Планируется, что улица вместит 104 парковочных места, включая 11 мест для инвалидов и льготных категорий граждан.

По словам Левакина, у властей нет цели заработать на платной парковке.

Парковка работает с 8 утра до 8 вечера по общим для северной столицы тарифам. При этом штраф за неоплаченную парковку или неправильное размещение авто составит 3 тыс. руб.

При этом жильцы улицы могут оформить льготные условия парковки.