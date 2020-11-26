У "Карповки" и "Русского телеграфа" появится новый владелец

В изданиях «Карповка» и «Русский телеграф» скоро, возможно, произойдут серьезные изменения: у них может появиться новый владелец. В телеграм-каналах появилась информация, что Роскомнадзор сейчас рассматривает поступившие документы о внесении изменений в записи о регистрации этих двух изданий.

Напомним, еще в августе стало известно, что группа бывших сотрудников агентства «Русский телеграф», газеты «Карповка» и проекта ART1 через суд и правоохранителей пыталась добиться выплаты задолженности по зарплатам от своего прежнего руководства — ООО «НИИ Пчеловодства».

Как сообщал «Профсоюз журналистов и работников СМИ», группа инжиниринговых компаний «Размах» (генеральный директор – Евгений Добриян), которую называют фактическим владельцем этих СМИ, свою ответственность за невыплаченные деньги при этом пока отрицает.

ООО «НИИ Пчеловодства» является учредителем «Русского телеграфа» и «Карповки». Бывшие сотрудники «Русского телеграфа» говорят, что это СМИ вместе с газетой «Карповка» и проектом ART1 создавала группа инжиниринговых компаний «Размах». Сначала сотрудников взяли на работу именно в эту организацию, а потом через увольнение в 2017 году перевели в ООО «НИИ Пчеловодства». Но вопрос о зарплате журналистов решался тем не менее через бухгалтерию группы «Размах».

Сайты «Карповки» и «Русского телеграфа» перестали обновляться в октябре. Последняя новость на сайте «Карповки» вышла 8 октября, на сайте «Русского телеграфа» - 9-го. Главным редактором обоих СМИ на сайте до сих пор значится Алексей Демин. Издание ART1 последний раз обновлялось 29 сентября.

С просьбой провести прокурорскую проверку по факту невыплаты зарплаты в прокуратуру обратился Профсоюз журналистов и работников СМИ.

Генеральный директор ООО «НИИ Пчеловодства» - Дмитрий Гвоздев. В отношении компании было возбуждено 10 исполнительных производств, из них текущих семь. ООО «НИИ Пчеловодства» участвовало в двух арбитражных делах: в одном в качестве истца, и в одном - в качестве ответчика.