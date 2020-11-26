Учительнице, обругавшей ученика матом, сделали выговор

Учителю 314-й школы объявили выговор за нецензурную брань на ученика. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по образованию Петербурга.

Ситуация находится на контроле администрации Фрунзенского района. Также разбирательство ведут местные прокуроры.

Как отметили в администрации района, 16-летний ученик, попавший на видео, пропускает занятия и уже год находится на особом контроле в школе.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", видеозапись инцидента появилась в соцсетях 25 ноября и вызвала широкий общественный резонанс. На записи видно, что педагог не пропускает школьника в туалет на этаже для младших классов, ругает его и толкает.

360tv отмечает, что знакомые с ситуацией утверждают, что этот подросток уже давно издевается над педагогом, а до этого — над ее ныне покойным мужем. Мужчина преподавал в этой же школе ОБЖ. По словам родителей, все в школе готовы защитить учительницу.