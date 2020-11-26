Петербургский доцент стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве

Доцента кафедры одного из петербургских вузов подозревают в получении взятки. Правоохранители задержали его, передает Piter.TV.

Взятку 63-летний преподаватель получил накануне от своего студента. Учащийся передал доценту 52 тыс. руб. за сдачу курируемых им зачетов, экзаменов и курсовых работ.

Передача состоялась в автомобиле преподавателя. После этого мужчина был задержан.

Заведено уголовное дело.

Правоохранители выясняют, участвовал ли доцент ранее в коррупционных схемах.