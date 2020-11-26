"Кладбище надежд" шушарцев уничтожили в тот же день

В Шушарах в день "открытия" закрасили красной краской инсталляцию «Колумбарий шушарских надежд» на Старорусском проспекте, 6. Об уничтожении колумбария с табличками рассказали активисты движения «Шумные Шушары».

Пока нет точных данных, будут ли жители восстанавливать колумбарий и как-то решать проблемы. Никто из чиновников не вышел с ними на связь.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", арт-объект «Колумбарий шушарских надежд» появился в районе накануне и рассказывал о проблемах поселка. Например, местным жителям не хватало освещенных улиц, благоустроенных и озелененных дворов, площадок для выгула собак, которые должны были построить, а также соцобъектов, транспорта и дорог.