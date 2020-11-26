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Депутаты решили не вносить в закон об удаленке "право на оффлайн"

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© Фото: pixabay.com

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Госдума пытается узаконить новый формат работы.

Госдума одобрила во втором чтении законопроект об особенностях дистанционной занятости россиян, исключив «право на оффлайн» во время удаленной работы. Новый закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года.

В первоначальном варианте документа присутствовал пункт, что работник, находящийся в режиме удаленной занятости, имеет право находиться в оффлайне, не перерабатывая сверх установленных работодателем часов. В новой версии закона решено убрать этот пункт и оставить решение об оплате сверхурочных и возможности работника не находиться онлайн за начальством.

Чтобы закрепить условия, работодатель и сотрудник могут подписать договор или допсоглашение.

Законопроект об удаленке появился летом. Изменения появятся в главе 49.1 Трудового кодекса. Поправки закрепляют три вида удаленной работы — постоянную, временную и комбинированную. Ранее удаленки в ТК РФ не было.

Отметим, что около 6,5% россиян сейчас работают на удаленке. Больше всего "удаленщиков" в Санкт-Петербурге и Москве.

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