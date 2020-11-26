"Таня" умоет Петербург своими "слезами"

В четверг петербургскую погоду определит циклон, который немецкие специалисты прозвали «Таней». Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Воздух прогреется до +7 градусов, что значительно теплее, чем обычно в эти ноябрьские дни. Если ночью шел снег, то теперь из-за тепла он преватится в дождь и будет идти весь день



Ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление опустится ниже нормы.

Управление МЧС по Петербургу предупреждало водителей о сложной ситуации на дорогах из-за гололеда.