В Петербурге с утра в четверг будет гололед, а потом мокрый снег

В Петербурге в четверг будет непогода. Синоптики прогнозируют мокрый снег, дождь и гололедицу, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

Спасатели особо предупредили водителей, что на дорогах будет опасно. МЧС призывает петербуржцев быть внимательнее на дорогах, соблюдать увеличенную дистанцию и скоростной режим.

По данным метеорологов, сегодня ночью в городе выпадет мокрый снег, а утром он превратится в дождь, который продолжится и днем. Местами температура опустится на один градус ниже нуля, однако завтра днем воздух прогреется до +7.

Ветер юго-западный и западный 2-4 м/с. Атмосферное давление немного понизится.