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МВД предлагает изменить сдачу экзамена на права

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© Фото: pixabay.com

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В частности, могут сократить перечень грубых ошибок.

МВД России предложило сократить перечень ошибок, после совершения которых могут остановить экзамен на получение водительских прав. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Всего предполагается сократить список до пятнадцати грубых ошибок, допущение которых прекращает проведение экзамена, - то есть уменьшить список на два пункта.

В числе новых «грубых» ошибок — использование во время движения смартфона, не пристегнутый ремень безопасности (сейчас эти нарушения считаются «средними»).

Вероятно, новый список вступит в силу 1 апреля 2021 года, когда начнут действовать новые правила сдачи экзаменов.

Как передает РБК, эксперты назвали эти изменения техническими, не вносящими реальных изменений.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", ранее глава ГИБДД России Михаил Черников пообещал, что с апреля инспекторы будут особое внимание уделять проверке навыков вождения в городе, а не на площадке.

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