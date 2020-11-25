Жители Шушар похоронили свои надежды с помощью арт-объекта

Жители Шушар выразили свое отчаяние по поводу бездействия властей с помощью арт-объекта. Как сообщили в объединении жителей ТСЖ «Центральная Усадьба» «ВКонтакте», «Колумбарий Шушарских надежд» появился на Старорусском проспекте у дома №6.

На бетонных конструкциях активисты разместили таблички, похожие на памятки колумбария, на которых написали все невыполненные обещания чиновников, а под ними разложены гвоздики. Так, по словам жителей, на бумаге остались обещания построить соцобъекты, обеспечить транспортную доступность и развитие поселка. Не дождались шушарцы тротуаров, освещенных улиц. Пропала надежда на благоустройство территорий и парков.

Также перечислены в числе утраченных "доверие к словам Беглова" (губернатор Петербурга Александр Беглов - прим.) и "совестью господина Омельницкого" (глава администрации Пушкинского района Владимир Омельницкий - прим.).

Объект назвали "Колумбарий шушарских надежд". Он находится во дворе дома, который соседствует с пустырем и стройкой.