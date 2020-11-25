Петербуржцы жалуются на вечно не работающие эскалаторы на "Проспекте Славы"

Петербуржцы пожаловались на неработающие эскалаторы на станции метро "Проспект Славы". Как пишет "КП", по словам местных жителей, все восемь подъемников не работают уже долгое время.

Попытки отремонтировать эскалаторы не увенчались успехом, сделали наблюдение петербуржцы.

Станция неглубокого залегания, однако маломобильным пассажирам отсутствие эскалаторов создает проблемы, указали в издании.

Станции в Купчино в октябре исполнился год. Ее строили около восьми лет и не раз переносили сроки окончания строительства.