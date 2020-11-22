Россиянам посоветовали в новогоднюю ночь не есть салаты и не пить шампанское

Новогоднее меню россиян вызвало критику диетологов - оно чересчур калорийное. Такое мнение высказала врач-диетолог Ольга Григорьян в беседе с "Говорит Москва".

Она напомнила, что часто новогодние посиделки становятся причиной расстройства желудка. Влияет не только калорийность пищи, но и сочетание ее с алкоголем.

По мнению диетолога, стоит более ответственно подойти к праздничному ужину, иначе велик риск отравления. Так, нужно не есть ровно в 12, а поужинать за несколько часов до самого Новго года. После ужина будет время прогуляться.

Если не хочется отказываться от оливье, то можно хотя бы заменить майонез на соус домашнего приготовления.

Григорьян напомнила, что в России все еще пандемия коронавируса и скорые не будут выезжать на вызовы с обычным отравлением. Больницы заняты, поэтому риск намного выше, указала диетолог.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в нашем городе пока свободно 10% коечного фонда, предназначенного для больных коронавирусом.