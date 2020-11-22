Россияне выбрали худшие подарки на Новый год

Россияне перечислили подарки, которые не хотели бы получить на Новый год. В опросе SuperJob жители России отметили, что самым неудачным новогодним подарком оказались предметы одежды (для 8% ответивших). При этом мужчины жаловались на такие презенты втрое чаще женщин.

4% респондентов назвали нежеланными подарками новогодние сувениры — свечи, брелоки, статуэтки и магниты.

Сладости не хотели бы получить 3% россиян, столько же не жалуют косметику и парфюмерию.

Перечисляя неудачные подарки, россияне вспомнили кальян для некурящего, ласты, разводной ключ, живую крысу (прошлый год был годом этого животного, а наступающий станет годом быка).

При этом 24% россиян назвали худшим вариантом отсутствие подарка.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в этом году рождественская ярмарка на Манежной площади пройдет в урезанном формате из-за пандемии. Не будет катка и традиционных концертов. Также посетителям необходимо соблюдать дистанцию и носить СИЗ.